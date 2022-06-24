Жители Карпинска гадают, кому принадлежали найденные в гараже человеческие останки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Страшную находку в виде человеческого черепа и костей сделал житель Карпинска при уборке в собственном гараже. Останки неизвестного человека лежали на дне затопленной смотровой ямы, — ссылается на неофициальный источник издание «Вечерний Карпинск».Гараж, где обнаружены кости, расположен на территории одного из частных домов уральского города. По данному факту местные следователи начали проверку. Им предстоит определить, кому принадлежат останки, сколько времени пролежали в гараже и как туда попали. Вполне возможно, что при помощи этой страшной находки в итоге будет раскрыто какое-нибудь давнишнее преступление.Жители же Карпинска, меж тем, играют в детективов и соревнуются в наиболее правдоподобных версиях. Пока наиболее распространяемая по соцсетям теория заключается в том, что находка проливает свет на таинственное исчезновение одной девушки. Это некая Евгения, которая в 16-летнем возрасте ушла на дискотеку «Малибу», да так домой и не вернулась. Её объявляли в розыск, по Карпинску и ближайшим городам рассылали ориентировки, но найти Женю не удалось. Исчезла девушка 15 лет назад, в январе 2007-го года.