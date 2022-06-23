В Свердловской области пропал 42-летний мужчина

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Березовском пропал 42-летний Евгений Николаевич Созинов. Его местонахождение неизвестно с 19 июня.Приметы пропавшего: рост 173 см, нормальное телосложение, голубые глаза, темно-русые волосы.В день пропажи мужчина был одет в темно-бордовую футболку, серые джинсы и сланцы.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Евгения Созинова, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.