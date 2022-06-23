Тавдинец спас из горящей пятиэтажки двух пожилых женщин

– Увидев, что приехали профессионалы, которые занялись спасением жильцов и ликвидацией пожара Александр Алексеевич отошел в сторону, чтобы не мешать, не рассказав о своем героическом поступке. Узнали о скромном спасателе сотрудники МЧС при проведении дознания по факту пожара. При общении с дознавателями Александр стеснялся, подробности своего героического поступка рассказывал не охотно, считает, что так на его месте поступил бы каждый, – рассказали в МЧС.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Житель Тавды спас двух пожилых женщин из горящего дома. Пожар произошел вечером 21 июня в квартире на третьем этаже пятиэтажки.Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, возгорание в квартире произошло из-за замкнувшего холодильника. Комнаты квартиры быстро заполнил густой токсичный дым. Жительницы не смогла из-за этого самостоятельно потушить возгорание и эвакуироваться. Она вышла на балкон и стала звать на помощь.В это время домой из магазина шел Александр Макаров, проживающий в соседнем подъезде. Он услышал крики о помощи и побежал в подъезд. Александр попросил к квартире на первом этаже полотенце, смочил его водой и пошел к квартире, где находилась пожилая женщина. Попутно он стучался в двери и оповещал жителей дома и пожаре.Поднявшись на третий этаж, мужчина вошел в горящую квартиру и эвакуировал женщину на свежий воздух. В тот момент пенсионерка не могла пояснить, есть ли в помещении кто-то еще. Тогда Александр сменил полотенце, вновь вернулся в квартиру и, убедившись, что там нет людей, поднялся на верхние этажи.В одной из квартир четвертого этажа мужчина обнаружил еще одну пожилую женщину, которая не могла самостоятельно выйти из дома. Александр тоже вывел ее на улицу. В тот момент приехали пожарные.Сейчас Главное управление МЧС России по Свердловской области рассматривает вопрос о поощрении тавдинца.