Тавдинец спас из горящей пятиэтажки двух пожилых женщин
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Житель Тавды спас двух пожилых женщин из горящего дома. Пожар произошел вечером 21 июня в квартире на третьем этаже пятиэтажки.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, возгорание в квартире произошло из-за замкнувшего холодильника. Комнаты квартиры быстро заполнил густой токсичный дым. Жительницы не смогла из-за этого самостоятельно потушить возгорание и эвакуироваться. Она вышла на балкон и стала звать на помощь.
В это время домой из магазина шел Александр Макаров, проживающий в соседнем подъезде. Он услышал крики о помощи и побежал в подъезд. Александр попросил к квартире на первом этаже полотенце, смочил его водой и пошел к квартире, где находилась пожилая женщина. Попутно он стучался в двери и оповещал жителей дома и пожаре.
Поднявшись на третий этаж, мужчина вошел в горящую квартиру и эвакуировал женщину на свежий воздух. В тот момент пенсионерка не могла пояснить, есть ли в помещении кто-то еще. Тогда Александр сменил полотенце, вновь вернулся в квартиру и, убедившись, что там нет людей, поднялся на верхние этажи.
В одной из квартир четвертого этажа мужчина обнаружил еще одну пожилую женщину, которая не могла самостоятельно выйти из дома. Александр тоже вывел ее на улицу. В тот момент приехали пожарные.
Сейчас Главное управление МЧС России по Свердловской области рассматривает вопрос о поощрении тавдинца.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, возгорание в квартире произошло из-за замкнувшего холодильника. Комнаты квартиры быстро заполнил густой токсичный дым. Жительницы не смогла из-за этого самостоятельно потушить возгорание и эвакуироваться. Она вышла на балкон и стала звать на помощь.
В это время домой из магазина шел Александр Макаров, проживающий в соседнем подъезде. Он услышал крики о помощи и побежал в подъезд. Александр попросил к квартире на первом этаже полотенце, смочил его водой и пошел к квартире, где находилась пожилая женщина. Попутно он стучался в двери и оповещал жителей дома и пожаре.
Поднявшись на третий этаж, мужчина вошел в горящую квартиру и эвакуировал женщину на свежий воздух. В тот момент пенсионерка не могла пояснить, есть ли в помещении кто-то еще. Тогда Александр сменил полотенце, вновь вернулся в квартиру и, убедившись, что там нет людей, поднялся на верхние этажи.
В одной из квартир четвертого этажа мужчина обнаружил еще одну пожилую женщину, которая не могла самостоятельно выйти из дома. Александр тоже вывел ее на улицу. В тот момент приехали пожарные.
– Увидев, что приехали профессионалы, которые занялись спасением жильцов и ликвидацией пожара Александр Алексеевич отошел в сторону, чтобы не мешать, не рассказав о своем героическом поступке. Узнали о скромном спасателе сотрудники МЧС при проведении дознания по факту пожара. При общении с дознавателями Александр стеснялся, подробности своего героического поступка рассказывал не охотно, считает, что так на его месте поступил бы каждый, – рассказали в МЧС.
Сейчас Главное управление МЧС России по Свердловской области рассматривает вопрос о поощрении тавдинца.
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