Ночью в Екатеринбурге сгорел автомобиль BMW

09.53 Пятница, 24 июня 2022
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня ночью в Екатеринбурге на улице 40-летия Комсомола загорелся BMW. Сообщение о возгорании поступило в 01:55.

В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади пяти квадратных метров горел BMW 745. На место возгорания выезжали восемь пожарных.

Огнеборцы потушили пожар за три минуты.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Из горящей многоэтажки в Екатеринбурге спасли четырех человек
17 июня 2022
Пожар в многоэтажке в Екатеринбурге вывел на улицу 23 человек
21 июня 2022
Из горящего дома в Краснотурьинске пожарные спасли двух человек
23 июня 2022
Ночью из горящего дома в Невьянске эвакуировали 57 человек
15 июня 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Пятилетка главы Полевского Поспелова: коммунальный кризис, уголовное дело VIP-чиновника и миллиардные нарушения

Несмотря на ворох проблем, действующий мэр собирается на новый срок
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
11:54 Куйвашев заступился за выпускников екатеринбургской гимназии, которым запретили петь песни Земфиры и «Мумий Тролля»
11:27 Водителя автопоезда приговорили к трем годам колонии за смертельное ДТП на ЕКАД
10:52 В Екатеринбурге 22 земельных участка бесплатно предоставят горожанам-льготникам
10:25 В Нижнем Тагиле стартовала очистка Черноисточинского водохранилища
09:53 Ночью в Екатеринбурге сгорел автомобиль BMW
09:24 Перебегавшая дорогу девочка попала под колеса автомобиля в Екатеринбурге
21:07 В Сысерти на этой неделе начинаются кинопоказы под открытым небом
20:14 Таксисты Асбеста улучшили условия труда при помощи забастовки
19:48 В помещения бывшего Екатеринбургского кинотеатра «Заря» пытаются вдохнуть новую жизнь
19:16 Молодая мама 2 детей погибла в Нижнем Тагиле в свой день рождения
18:43 Из печати вышла книга про первый концлагерь Екатеринбурга
17:52 Из Екатеринбурга открылись рейсы в Даламан
17:35 Новая партия клещей-энтомофагов поступила в Свердловскую область
17:20 Вырученные от продажи картин уральских художников деньги направят на помощь правозащитным организациям
16:58 В столице Урала пропала 14-летняя девочка
16:23 В Екатеринбург на вертолете доставили пострадавшую от выстрела в голову девочку
15:55 Глава Ростуризма Зарина Догузова приехала в Свердловскую область
15:20 На газовой заправке в Талице произошел пожар
14:55 В Свердловской области снизились цены на продукты
14:24 Еще 98 жителей Свердловской области заболели коронавирусом
13:51 Символом «Уральской Ночи музыки» стал енот
13:23 В Екатеринбурге ищут пропавшего 44-летнего мужчину
13:07 Зараженные цветы из Нидерландов и Израиля привезли в Свердловскую область
12:59 Директор Уральского компрессорного завода заявил, что работники не получают зарплату «из-за спецоперации» и сравнил ее с ВОВ
12:29 Долгожданное потепление пришло в Свердловскую область
11:52 Из горящего дома в Краснотурьинске пожарные спасли двух человек
Все новости Свердловской области
11:34 Врио губернатора Рязанской области рассказал о тяжелом состоянии пострадавших в авиакатастрофе
10:50 В ЯНАО загорелся 13-й вагон пассажирского поезда, движение остановлено
10:13 Протесты в Эквадоре: полиция применяет слезоточивый газ, в магазинах нехватка продуктов
09:43 Baza: в Белгороде неизвестный бросил две бутылки с «коктейлями Молотова» в военкомат
09:09 В Рязанской области военно-транспортный самолет Ил-76 совершил жесткую посадку, есть жертвы
18:10 «ВОЗ объявила пандемию оспы обезьян». Это правда?
17:03 Американская компания Nike официально заявила, что ее магазины в России больше не откроются
16:35 ЕСПЧ присудил российским заключенным в десяти регионах 215 500 евро
15:19 В Бурятии из-за короткого замыкания и пожара на ГРЭС без электричества остались 17 районов
14:42 В Москве 214 водителей скорой помощи выступили против низких зарплат
13:24 Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет
12:33 В Минобрнауки заявили, что хакерские атаки на российские вузы продолжаются
11:54 Чехия не будет выдавать визы гражданам России и Беларуси до марта 2023 года
11:29 Депутат Госдумы Журавлев попал в ДТП на мотоцикле в центре Москвы
11:00 РБК: ICAO заявила о проблемах с безопасностью авиаперелетов в России
09:28 В Латвии врачи вслед за учителями намерены провести забастовку с требованием повысить зарплаты
17:55 Госдума в третьем чтении приняла поправки в УК РФ, ужесточающие наказание за пытки
16:32 Во Владимирской области из-за детонации боеприпаса погибли трое военнослужащих и один гражданский
16:03 В Якутии пропал с радаров второй за сутки самолёт
15:42 Главный военный герольдмейстер ВС РФ рассказал о значении букв Z, V и О на технике
15:10 Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 920, более 600 человек пострадали
14:28 Губернатор Ростовской области: на территории нефтеперерабатывающего завода обнаружены фрагменты двух беспилотников
13:59 Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс умер в возрасте 45 лет
13:45 Больше четверти россиян не знает точную дату начала Великой Отечественной войны
12:38 В Ростовской области тушат пожар в теплообменнике Новошахтинского завода нефтепродуктов
12:10 С 22 июня проезд в электричках для детей до семи лет станет бесплатным во всех регионах РФ
Все новости России и мира
11:54 Куйвашев заступился за выпускников екатеринбургской гимназии, которым запретили петь песни Земфиры и «Мумий Тролля»
11:27 Водителя автопоезда приговорили к трем годам колонии за смертельное ДТП на ЕКАД
10:52 В Екатеринбурге 22 земельных участка бесплатно предоставят горожанам-льготникам
10:25 В Нижнем Тагиле стартовала очистка Черноисточинского водохранилища
10:10 В Прикамье судебные приставы проконтролировали восстановление имущественных прав детей
09:53 Ночью в Екатеринбурге сгорел автомобиль BMW
09:24 Перебегавшая дорогу девочка попала под колеса автомобиля в Екатеринбурге
21:07 В Сысерти на этой неделе начинаются кинопоказы под открытым небом
20:14 Таксисты Асбеста улучшили условия труда при помощи забастовки
19:48 В помещения бывшего Екатеринбургского кинотеатра «Заря» пытаются вдохнуть новую жизнь
19:16 Молодая мама 2 детей погибла в Нижнем Тагиле в свой день рождения
18:43 Из печати вышла книга про первый концлагерь Екатеринбурга
17:52 Из Екатеринбурга открылись рейсы в Даламан
17:35 Новая партия клещей-энтомофагов поступила в Свердловскую область
17:20 Вырученные от продажи картин уральских художников деньги направят на помощь правозащитным организациям
16:58 В столице Урала пропала 14-летняя девочка
16:23 В Екатеринбург на вертолете доставили пострадавшую от выстрела в голову девочку
15:55 Глава Ростуризма Зарина Догузова приехала в Свердловскую область
15:20 На газовой заправке в Талице произошел пожар
14:55 В Свердловской области снизились цены на продукты
14:24 Еще 98 жителей Свердловской области заболели коронавирусом
13:51 Символом «Уральской Ночи музыки» стал енот
13:23 В Екатеринбурге ищут пропавшего 44-летнего мужчину
13:18 В Пермском крае пройдет первый спортивно-музыкальный фестиваль White Fest
13:07 Зараженные цветы из Нидерландов и Израиля привезли в Свердловскую область
13:01 Пермские полицейские поймали «цветочного мошенника»
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK