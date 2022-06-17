Ночью в Екатеринбурге сгорел автомобиль BMW

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня ночью в Екатеринбурге на улице 40-летия Комсомола загорелся BMW. Сообщение о возгорании поступило в 01:55.В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади пяти квадратных метров горел BMW 745. На место возгорания выезжали восемь пожарных.Огнеборцы потушили пожар за три минуты.