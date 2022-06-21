Перебегавшая дорогу девочка попала под колеса автомобиля в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге женщина-водитель Ford Focus сбила 10-летнюю девочку, перебегавшую дорогу. ДТП произошло вчера на улице Новгородцевой.
По предварительным данным, автоледи ехала по улице Новгородцевой со стороны Сиреневого бульвара в сторону 40 лет Комсомола и допустила наезд на девочку, которая перебегала дорогу в неустановленном месте.
В результате ДТП 10-летнюю девочку доставили в больницу с открытым переломом голени правой ноги.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем Ford Focus находилась 44-летняя женщина со стажем вождения 15 лет. Она пояснила, что остановилась перед пешеходным переходом, затем продолжила движение со скоростью около 20 км/ч. Неожиданно из-за стоящего на остановке автобуса выбежала девочка. Женщина применила экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.
По предварительным данным, автоледи ехала по улице Новгородцевой со стороны Сиреневого бульвара в сторону 40 лет Комсомола и допустила наезд на девочку, которая перебегала дорогу в неустановленном месте.
В результате ДТП 10-летнюю девочку доставили в больницу с открытым переломом голени правой ноги.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем Ford Focus находилась 44-летняя женщина со стажем вождения 15 лет. Она пояснила, что остановилась перед пешеходным переходом, затем продолжила движение со скоростью около 20 км/ч. Неожиданно из-за стоящего на остановке автобуса выбежала девочка. Женщина применила экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.
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