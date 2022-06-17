Молодая мама 2 детей погибла в Нижнем Тагиле в свой день рождения
Происшествия
Иллюстрация: Юлия Медведева
В ночь с 22-го на 23-е июня в Нижнем Тагиле с балкона жилого дома по Ленинградскому проспекту выпала молодая женщина. После установления личности погибшей выяснилось, что накануне она праздновала своё 27-е день рождения.
При падении молодая женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Она скончалась до приезда «Скорой помощи». Причины трагедии пока неясны, все обстоятельства произошедшего пытаются установить сотрудники Следственного отдела по Дзержинскому району Нижнего Тагила.
Известно, что погибшая официально трудоустроена на «Уралвагонзаводе», но в последнее время находилась в декретном отпуске. Младшему из двух её детей не исполнилось ещё года. Старшей дочке всего 4 годика. Семью молодой мамы знакомые характеризуют исключительно с положительной стороны.
При падении молодая женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Она скончалась до приезда «Скорой помощи». Причины трагедии пока неясны, все обстоятельства произошедшего пытаются установить сотрудники Следственного отдела по Дзержинскому району Нижнего Тагила.
Известно, что погибшая официально трудоустроена на «Уралвагонзаводе», но в последнее время находилась в декретном отпуске. Младшему из двух её детей не исполнилось ещё года. Старшей дочке всего 4 годика. Семью молодой мамы знакомые характеризуют исключительно с положительной стороны.
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