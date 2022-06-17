Молодая мама 2 детей погибла в Нижнем Тагиле в свой день рождения

19.16 Четверг, 23 июня 2022
Происшествия
Иллюстрация: Юлия Медведева
В ночь с 22-го на 23-е июня в Нижнем Тагиле с балкона жилого дома по Ленинградскому проспекту выпала молодая женщина. После установления личности погибшей выяснилось, что накануне она праздновала своё 27-е день рождения.

При падении молодая женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Она скончалась до приезда «Скорой помощи». Причины трагедии пока неясны, все обстоятельства произошедшего пытаются установить сотрудники Следственного отдела по Дзержинскому району Нижнего Тагила.

Известно, что погибшая официально трудоустроена на «Уралвагонзаводе», но в последнее время находилась в декретном отпуске. Младшему из двух её детей не исполнилось ещё года. Старшей дочке всего 4 годика. Семью молодой мамы знакомые характеризуют исключительно с положительной стороны.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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17:35 Новая партия клещей-энтомофагов поступила в Свердловскую область
17:20 Вырученные от продажи картин уральских художников деньги направят на помощь правозащитным организациям
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16:23 В Екатеринбург на вертолете доставили пострадавшую от выстрела в голову девочку
15:55 Глава Ростуризма Зарина Догузова приехала в Свердловскую область
15:20 На газовой заправке в Талице произошел пожар
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