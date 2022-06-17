Молодая мама 2 детей погибла в Нижнем Тагиле в свой день рождения

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В ночь с 22-го на 23-е июня в Нижнем Тагиле с балкона жилого дома по Ленинградскому проспекту выпала молодая женщина. После установления личности погибшей выяснилось, что накануне она праздновала своё 27-е день рождения.При падении молодая женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Она скончалась до приезда «Скорой помощи». Причины трагедии пока неясны, все обстоятельства произошедшего пытаются установить сотрудники Следственного отдела по Дзержинскому району Нижнего Тагила.Известно, что погибшая официально трудоустроена на «Уралвагонзаводе», но в последнее время находилась в декретном отпуске. Младшему из двух её детей не исполнилось ещё года. Старшей дочке всего 4 годика. Семью молодой мамы знакомые характеризуют исключительно с положительной стороны.