Из горящего дома в Краснотурьинске пожарные спасли двух человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Минувшей ночью в Краснотурьинске произошел пожар в двухэтажном доме на переулке Пригородный. Сообщение о возгорании поступило 22 июня в 22:13.В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади восьми квадратных метров огонь повредил домашнее имущество в квартире на втором этаже муниципального двухэтажного жилого года.На место происшествия приехали восемь огнеборцев. Пожарные спасли из квартиры двух человек.Открытое горение ликвидировали в 22:26. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 22:50.