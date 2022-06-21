Из горящего дома в Краснотурьинске пожарные спасли двух человек
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
Минувшей ночью в Краснотурьинске произошел пожар в двухэтажном доме на переулке Пригородный. Сообщение о возгорании поступило 22 июня в 22:13.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади восьми квадратных метров огонь повредил домашнее имущество в квартире на втором этаже муниципального двухэтажного жилого года.
На место происшествия приехали восемь огнеборцев. Пожарные спасли из квартиры двух человек.
Открытое горение ликвидировали в 22:26. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 22:50.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади восьми квадратных метров огонь повредил домашнее имущество в квартире на втором этаже муниципального двухэтажного жилого года.
На место происшествия приехали восемь огнеборцев. Пожарные спасли из квартиры двух человек.
Открытое горение ликвидировали в 22:26. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 22:50.
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