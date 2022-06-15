В Екатеринбурге ищут пропавшего 44-летнего мужчину

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропал 44-летний Евгений Александрович Бушуев. Его местонахождение неизвестно с 20 июня.Приметы пропавшего: рост 183 см, худощавое телосложение, карие глаза, седые волосы, короткая стрижка.На момент пропажи мужчина был одет в черный жилет, зеленые брюки и сланцы.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Евгения Бушуева, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.