В Екатеринбурге ищут пропавшего 44-летнего мужчину
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге пропал 44-летний Евгений Александрович Бушуев. Его местонахождение неизвестно с 20 июня.
Приметы пропавшего: рост 183 см, худощавое телосложение, карие глаза, седые волосы, короткая стрижка.
На момент пропажи мужчина был одет в черный жилет, зеленые брюки и сланцы.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Евгения Бушуева, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшего: рост 183 см, худощавое телосложение, карие глаза, седые волосы, короткая стрижка.
На момент пропажи мужчина был одет в черный жилет, зеленые брюки и сланцы.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Евгения Бушуева, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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