На Урале мужчина залез на вагон поезда и погиб от удара током
Происшествия
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области мужчина залез на вагон поезда и погиб от удара током. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел сегодня в 03:05 на 2 км 6 пк перегона станции Шарташ – Лечебный. Мужчина залез на вагон грузового поезда и схватился за высоковольтный провод. В результате полученных повреждений потерпевший скончался.
Личность погибшего устанавливается. Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку.
Инцидент произошел сегодня в 03:05 на 2 км 6 пк перегона станции Шарташ – Лечебный. Мужчина залез на вагон грузового поезда и схватился за высоковольтный провод. В результате полученных повреждений потерпевший скончался.
Личность погибшего устанавливается. Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку.
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