На Урале мужчина залез на вагон поезда и погиб от удара током

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области мужчина залез на вагон поезда и погиб от удара током. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.Инцидент произошел сегодня в 03:05 на 2 км 6 пк перегона станции Шарташ – Лечебный. Мужчина залез на вагон грузового поезда и схватился за высоковольтный провод. В результате полученных повреждений потерпевший скончался.Личность погибшего устанавливается. Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку.