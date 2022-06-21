В ДТП в Екатеринбурге погиб водитель легковушки
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге в результате ДТП с участием грузовой машины погиб водитель легковушки. Авария произошла вчера около 17:00 на 12-м километре дублера Сибирского тракта.
По предварительным данным, водитель Ford Fоcus ехал по дублеру Сибирского тракта со стороны ЕКАД в сторону Екатеринбурга и допустил наезд на припаркованный грузовик «MAN TGX18/480» с полуприцепом «Krone SD». После этого легковушка съехала с проезжей части.
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
От полученных в результате ДТП травм 58-летний водитель Ford Fоcus скончался до приезда бригады скорой помощи. Погибший – житель Екатеринбурга. Его водительский стаж составляет 22 года. В момент аварии он был пристегнут ремнем безопасности.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем грузовика находился 39-летний мужчина со стажем вождения 21 год. Он пояснил, что остановился на обочине для отдыха, а через несколько минут почувствовал удар в заднюю часть машины.
По предварительным данным, водитель Ford Fоcus ехал по дублеру Сибирского тракта со стороны ЕКАД в сторону Екатеринбурга и допустил наезд на припаркованный грузовик «MAN TGX18/480» с полуприцепом «Krone SD». После этого легковушка съехала с проезжей части.
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
От полученных в результате ДТП травм 58-летний водитель Ford Fоcus скончался до приезда бригады скорой помощи. Погибший – житель Екатеринбурга. Его водительский стаж составляет 22 года. В момент аварии он был пристегнут ремнем безопасности.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем грузовика находился 39-летний мужчина со стажем вождения 21 год. Он пояснил, что остановился на обочине для отдыха, а через несколько минут почувствовал удар в заднюю часть машины.
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