В ДТП в Екатеринбурге погиб водитель легковушки



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в результате ДТП с участием грузовой машины погиб водитель легковушки. Авария произошла вчера около 17:00 на 12-м километре дублера Сибирского тракта.По предварительным данным, водитель Ford Fоcus ехал по дублеру Сибирского тракта со стороны ЕКАД в сторону Екатеринбурга и допустил наезд на припаркованный грузовик «MAN TGX18/480» с полуприцепом «Krone SD». После этого легковушка съехала с проезжей части.От полученных в результате ДТП травм 58-летний водитель Ford Fоcus скончался до приезда бригады скорой помощи. Погибший – житель Екатеринбурга. Его водительский стаж составляет 22 года. В момент аварии он был пристегнут ремнем безопасности.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем грузовика находился 39-летний мужчина со стажем вождения 21 год. Он пояснил, что остановился на обочине для отдыха, а через несколько минут почувствовал удар в заднюю часть машины.