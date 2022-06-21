В одном из домов Екатеринбурга оборвался трос у лифта с людьми

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня днём в жилой высотке на улице Академика Постовского в Екатеринбурге оборвался трос у грузового лифта. В это время в кабине лифта находились пассажиры.В доме №6 по улице Постовского 25 этажей. И пассажирам лифта сказочно повезло, что они не успели подняться к верхним этажам, когда произошёл обрыв троса. Скорее всего, системы безопасности сработали бы и в этом случае, но тогда неожиданное приключение точно не было бы таким благополучным, как при поломке между вторым и третьим этажом. А так — никто из участников поездки не пострадал и даже особого испуга никто испытать не успел.Сейчас лифт отключен и в доме остался функционирующим только один. Ещё два уже давно не работают, поскольку требуют ремонта.Высотка «ростом» в 25 этажей расположена в Юго-Западном районе Екатеринбурга. Её построили и заселили всего 10 лет назад. А в начале июня лифт оборвался в другом новом екатеринбургском доме — на улице Машинной. В том случае его падение произошло с 6-го на 4-й этаж.