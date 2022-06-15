В Екатеринбурге пропал нуждающийся в медицинской помощи пенсионер

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга пропал 77-летний Игорь Николаевич Мамонтов. Его местонахождение неизвестно с 21 июня. В поисковом отряде «Прорыв» сообщают, что мужчина нуждается в медицинской помощи.Приметы пропавшего: рост 175 см, среднее телосложение, седые волосы, зеленые глаза.В день пропажи он был одет в зеленую куртку, серую фуражку, белые кеды и черные спортивные брюки. С собой у мужчины был зонт.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Игорь Мамонтова, просят сообщить информацию по телефону 8 (900) 044-02-20 или 02.