Сотрудники госавтоинспекции Красноуфимска отказались от погони за малолетними нарушителями

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сотрудники Красноуфимской Государственной инспекции безопасности дорожного движения обратили внимание на мотоциклиста, рассекающего по загородной дороге. Хоть лицо его было скрыто шлемом, несложно было определить, что байкер этот слишком юн для того, чтобы самостоятельно управлять таким транспортным средством. Кроме того, за спиной мотоциклиста сидел ещё более юный пассажир, на котором даже шлема не было.Сотрудники госавтоинспекции подали знак мотоциклисту, чтобы он остановился. Вместо этого несовершеннолетний байкер прибавил скорости, а затем и вовсе съехал с проезжей части в поле, да и был таков. Взрослые же «при исполнении» справедливо рассудили, что дальнейшее преследование нарушителя поставит его жизнь и жизнь его пассажира под опасность, и от погони отказались. Вместо этого они распространили отснятое видео с «беспечным ездоком» по соцсетям, сопроводив его предупреждением для родителей в духе «не стоит покупать своим отпрыскам такие опасные подарки».Не лишним будет напомнить, что права на вождение мотоцикла человек может получить только с 16-летнего возраста. Учиться езде на «железном коне» он может и до того, но только в присутствии и под контролем взрослого. Возрастные ограничения касаются и пассажиров: ездить за спиной мотоциклиста можно тем, кому уже исполнилось 12 лет, и только в защитном мотоциклетном шлеме.