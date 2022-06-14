В Свердловской области вынесли приговор виновнику смертельного ДТП

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Тугулыме вынесли приговор мужчине, который пьяным сел за руль автомобиля, не имея при этом водительских прав, и устроил смертельное ДТП.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, водитель Peugeot 206 ехал по автодороге Луговая – Яр в сторону села Яр в Тугулымском районе. Двигаясь со скоростью, превышающую разрешенную, он не справился с управлением и выехал в кювет. Пытаясь выехать из кювета на дорогу, мужчина прибегнул к помощи пассажиров, которые стали выталкивать машины. В это время, находясь за рулем, осужденный начал движение задним ходом, в результате чего сбил одного из пассажиров.В результате ДТП пассажир погиб. После аварии мужчина переместил погибшего в салон автомобиля и скрылся с места происшествия.Отмечается, что осужденный управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у него не было водительских прав.Талицкий районный суд назначил виновнику ДТП наказание в виде 5 лет 6 месяцев 10 дней лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.