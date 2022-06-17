Пожар в многоэтажке в Екатеринбурге вывел на улицу 23 человек
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Екатеринбурге минувшей ночью произошел пожар в девятиэтажном доме на улице Автомагистральная. Сообщение о возгорании поступило 20 июня в 22:59.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, на площади четырех квадратных метров огонь повредил домашнее имущество на балконе квартиры на четвертом этаже многоэтажки. До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались 23 человека, в том числе трое детей.
В тушении пожара участвовали восемь огнеборцев. Пожар потушен за семь минут.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, на площади четырех квадратных метров огонь повредил домашнее имущество на балконе квартиры на четвертом этаже многоэтажки. До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались 23 человека, в том числе трое детей.
В тушении пожара участвовали восемь огнеборцев. Пожар потушен за семь минут.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».