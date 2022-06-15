В Екатеринбурге 15-летняя девушка на электросамокате попала под колеса машины

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге водитель Volkswagen Polo сбил 15-летнюю девушку на электросамокате. ДТП произошло вчера на улице Куйбышева.По предварительным данным, водитель каршерингового Volkswagen Polo при выезде с прилегающей территории допустил наезд на девушку, которая ехала на электросамокате по краю проезжей части улицы Куйбышева со стороны 8 Марта в сторону Горького.В результате ДТП 15-летнюю девушку доставили в больницу с ушибами.Мама пострадавшей рассказала, что ее дочь двигалась по тротуару. Приближаясь к проезду с прилегающей территории, она увидела автомобиль, который остановился, и начала объезжать его. Однако в этот момент водитель продолжил движение.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» сообщили, что за рулем автомобиля находился 41-летний мужчина со стажем вождения шесть лет. Он пояснил, что при выезде с прилегающей территории остановился и посмотрел только налево. Не глядя перед собой, мужчина продолжил движения и допустил наезд на девушку.