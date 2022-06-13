Из-за «разномастных» колёс суд Екатеринбурга отправил водителя фуры в колонию

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В одном из судов Екатеринбурга прошёл процесс по делу о прошлогодней аварии, в результате которой погиб человек. Водитель фуры, которая проехалась по внедорожнику, приговорён к двум годам колонии-поселения.Как установило следствие, трагическая авария произошла из-за такой мелочи, как рисунок протектора на шинах. Фура была снабжена колёсами разных моделей. Одна из этих моделей не обеспечивала должного сцепления колеса с дорогой. Именно по этой причине в середине ноября 2021-го года фуру, которой управлял подсудимый, занесло и она проехалась по машине марки «Рендж Ровер». Сидевший за рулём внедорожника мужчина получил при этом тяжёлые травмы, впал в кому и почти через неделю умер на больничной койке.Как сообщает ГУ МВД РФ по Российской области, водитель фуры вину признал и убедил судью в искренности своего раскаяния.