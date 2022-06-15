В водоёме возле Краснотурьинска обнаружен утопленник

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В понедельник днём в водоёме возле одного из краснотурьинских посёлков обнаружили тело мужчины. Судя по некоторым обстоятельствам, погибший сам захотел утонуть.На такие мысли наталкивает уже та странность, что утонувший мужчина полностью одет, при этом на берегу лежали его документы и другие личные вещи. Он будто выложил их перед тем, как нырнуть в воду. Кроме того, найдена записка со словами «Не ищите меня».Как сообщает издание «Вечерний Краснотурьинск», погибшему на вид около 50 лет. Состояние тела указывает на то, что смерть наступила примерно сутки назад. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося и проверяют, действительно ли уход из жизни человека был добровольным.