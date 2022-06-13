В Екатеринбурге иномарку перевернуло на крышу после «встречи» с другой легковушкой

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На улице Черепанова в Екатеринбурге произошло серьёзное ДТП с участием двух легковых автомобилей иностранного производства. Машина марки «Datsun On-Do» врезалась в «Hyundai» белого цвета, который от сильного удара перевернулся на крышу.Водители обеих машин зарабатывают извозом. Во время столкновения оба везли пассажиров. В перевернувшейся машине сидела пожилая пара, которую с места происшествия увезли в больницу с подозрениями на черепно-мозговые травмы и ушибы грудных клеток. Молодая пассажирка второй машины сообщает, что отделалась сильным испугом и сильным ушибом. «Меня швырнуло вперед от удара, и ремень сильно живот сдавил, сначала дышать не могла минуту», — делится она ощущениями от пережитого. Девушку на месте осмотрели медики «Скорой помощи», но на всякий случай она решила доехать до травмпункта для более тщательного обследования.Как сообщают представители госавтоинспекции, виновником ДТП был водитель машины «Datsun On-Do». Он должен был во время движения предоставить преимущество «Hyundai», но не сделал этого. Любопытная деталь: хоть «Датсун» разрисован под машины сервиса «Яндекс.Такси», приехал он при обращении пассажирки в сервис «Uber».