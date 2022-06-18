Женщина без прав сбила под Нижним Тагилом двух мальчиков



Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В селе Южаково под Нижним Тагилом женщина-водитель ВАЗ-2111 сбила двух мальчиков, которые ехали на велосипеде по обочине. В результате ДТП пострадали братья 15 и 10 лет.Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, старший брат вез младшего на багажнике. Дети заметили на дороге машину, которая петляла по проезжей части и резко свернула на обочину. 15-летний велосипедист попытался, ускорившись, уйти от столкновения, однако ему это не удалось.Десятилетнего мальчика, который ехал на багажнике велосипеда, госпитализировали с тупой травмой живота. Старшего брата с ссадинами на спине отпустили домой.За рулем ВАЗ-2111 находилась 52-летняя женщина. В 2018 году ее лишили прав за вождение в состоянии опьянения. Срок наказание истек, но женщина не сдавала экзамен для получения прав после их лишения, и водительское удостоверение ей не возвращали.Женщина рассказала, что она возвращалась на автомобиле с отдыха. Пройти медосвидетельствование на состояние опьянения отказалась. Ей грозит штраф и лишение прав на два года.