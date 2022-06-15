В Екатеринбурге в гипермаркете «Leroy Merlin» загорелся щит видеонаблюдения
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
Сегодня днём в Екатеринбурге в гипермаркет «Leroy Merlin» загорелся щит видеонаблюдения. Из-за этого из здания были эвакуированы 780 человек посетителей и сотрудников магазина.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, площадь возгорания составила 0,5 квадратных метров. Как только оно случилось, в гипермаркете сработала автоматическая пожарная сигнализация и на место происшествия оперативно прибыли спасатели.
Пожар потушили с помощью огнетушителя. Пострадавших из-за возгорания нет.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, площадь возгорания составила 0,5 квадратных метров. Как только оно случилось, в гипермаркете сработала автоматическая пожарная сигнализация и на место происшествия оперативно прибыли спасатели.
Пожар потушили с помощью огнетушителя. Пострадавших из-за возгорания нет.
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