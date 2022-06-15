В Свердловской области в реке Путишна утонул 6-летний мальчик
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости (архивное фото)
Вчера, 18 июня, в Свердловской области в реке Путишна утонул 6-летний мальчик из посёлка Верхняя Синячиха. Инцидент произошёл около 10 утра.
Один из очевидцев рассказал E1.RU, что ребёнок играл на пирсе и упал в воду. По его словам, взрослые, которые находились рядом, вместо того, чтобы спасти его, стали ждать, когда он всплывёт. Потом уже пришлось ждать полицию.
По одной из версии, мама мальчика выпивала на берегу и не следила за сыном, по другой – находилась на работе. Однако во втором случае становится непонятно с кем ребёнок находился на пирсе. В областном МВД сообщили, что мать воспитывала ребёнка одна.
По факту произошедшего проводится проверка.
Один из очевидцев рассказал E1.RU, что ребёнок играл на пирсе и упал в воду. По его словам, взрослые, которые находились рядом, вместо того, чтобы спасти его, стали ждать, когда он всплывёт. Потом уже пришлось ждать полицию.
По одной из версии, мама мальчика выпивала на берегу и не следила за сыном, по другой – находилась на работе. Однако во втором случае становится непонятно с кем ребёнок находился на пирсе. В областном МВД сообщили, что мать воспитывала ребёнка одна.
По факту произошедшего проводится проверка.
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