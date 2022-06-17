В Свердловской области в двухквартирном доме случился пожар
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области (архивное фото)
Вчера вечером, около 22.00, в Свердловской области в деревне Пьянково произошёл пожар в частном двухквартирном жилом доме случился пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.
В результате на площади 282 квадратных метров оказались повреждены кровля и перекрытие дома. Также в ходе пожара сгорели постройки и мотоцикл.
В тушении были задействованы 4 единицы и 10 огнеборцев, в том числе добровольная пожарная команда села Осинцевское. В 22.10 огонь был локализирован, в 22.49 ликвидировано открытое горение. Поливку и разбор сгоревших конструкций
В результате на площади 282 квадратных метров оказались повреждены кровля и перекрытие дома. Также в ходе пожара сгорели постройки и мотоцикл.
В тушении были задействованы 4 единицы и 10 огнеборцев, в том числе добровольная пожарная команда села Осинцевское. В 22.10 огонь был локализирован, в 22.49 ликвидировано открытое горение. Поливку и разбор сгоревших конструкций
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