В уральской столице произошли два ДТП с участием детей на велосипедах

10.12 Воскресенье, 19 июня 2022
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Вчера, 18 июня, в Екатеринбурге были зарегистрированы две аварии с участием детей на велосипедах. В обоих случаях несовершеннолетние отделались ушибами. Об этом сообщают в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Первое ДТП случилось около 12.00 напротив дома №10. Со слов водителя, 6-летний мальчик неожиданного выехал с тротуара на проезжую часть. По словам мужчины, он двигался со скоростью 5-10 к/м, но даже с применением экстренного торможения избежать наезда на ребёнка ему не удалось.

В результате мальчик с ушибами был доставлен с больницу. Отец ребёнка, который в момент аварии был рядом, объяснил, что у его сына соскользнула рука с руля, из-за чего колесо вывернулось в сторону дороги.


Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга


Второе ДТП произошло в 13.10 на улице Таганская напротив дома №60. По предварительной информации, водитель двигался по парковке торгового центра, когда допустил наезд на 12-летнего велосипедиста со встречного направления. Его с ушибами доставили в больницу.

Мама школьника объяснила, что отпустила сына на прогулку вблизи дома, но он ослушался и отправился на велосипеде на удаленную от дома детскую площадку через парковку торгового центра.


Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга


«Госавтоинспекция города Екатеринбурга призывает родителей организовать досуг детей на период летних каникул, регулярно проводить с ними беседы по правилам безопасного поведения на дорогах, разъяснять опасность передвижения на велосипеде по проезжей части, а также необходимость использования экипировки», – сказали в пресс-группе.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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15:18 В Первоуральске «Hyundai Solaris» провалилась в яму
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12:35 В Каменске-Уральском водитель «Lada Granta» насмерть сбил велосипедистку
11:51 В Екатеринбурге в июле закроют движение по двум улицам
10:52 В Карпинске у спасателей прошли учения по ликвидации утечки хлора
09:16 В Екатеринбурге ищут 10-летнего мальчика, пропавшего 17 июня
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