В уральской столице произошли два ДТП с участием детей на велосипедах

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 18 июня, в Екатеринбурге были зарегистрированы две аварии с участием детей на велосипедах. В обоих случаях несовершеннолетние отделались ушибами. Об этом сообщают в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.Первое ДТП случилось около 12.00 напротив дома №10. Со слов водителя, 6-летний мальчик неожиданного выехал с тротуара на проезжую часть. По словам мужчины, он двигался со скоростью 5-10 к/м, но даже с применением экстренного торможения избежать наезда на ребёнка ему не удалось.В результате мальчик с ушибами был доставлен с больницу. Отец ребёнка, который в момент аварии был рядом, объяснил, что у его сына соскользнула рука с руля, из-за чего колесо вывернулось в сторону дороги.Второе ДТП произошло в 13.10 на улице Таганская напротив дома №60. По предварительной информации, водитель двигался по парковке торгового центра, когда допустил наезд на 12-летнего велосипедиста со встречного направления. Его с ушибами доставили в больницу.Мама школьника объяснила, что отпустила сына на прогулку вблизи дома, но он ослушался и отправился на велосипеде на удаленную от дома детскую площадку через парковку торгового центра.«Госавтоинспекция города Екатеринбурга призывает родителей организовать досуг детей на период летних каникул, регулярно проводить с ними беседы по правилам безопасного поведения на дорогах, разъяснять опасность передвижения на велосипеде по проезжей части, а также необходимость использования экипировки», – сказали в пресс-группе.