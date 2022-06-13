В Свердловской области сгорел дом из-за врезавшегося в него автомобиля

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром, около 05.45, в районе Нижней Салды селе Медведево произошла авария, в результате которой сгорел дом. По данным ГИБДД, водительница «Chevrolet Lacetti» превысила скорость, из-за чего не справилась с управлением и въехала в дом.Автомобиль перевернулся и загорелся, после чего огонь перекинулся на дом. В этот момент в доме находилась женщина. Она проснулась от шума, и благодаря этому успела вовремя выбраться из горящего жилья.Сама водительница «Chevrolet Lacetti» не пострадала, а вот её пассажирка была доставлена в ЦГБ «Нижней Салды» с переломом руки, рассказали в ОГИБДД МО МВД России «Верхнесалдинский».Сотрудникам Госавтоинспекции автомобилистка объяснила, что проживает в городе Нижняя Салда, а в деревне Медведево находится её дача. Здесь она согласилась подвести свою знакомую до дома, но не справилась с управлением. Отмечается, что у неё были признаки опьянения, однако от процедуры медосвидетельствования женщина отказалась.