Студента колледжа Рифей в Екатеринбурге нашли мёртвым
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге студента 3 курса колледжа Рифей нашли мёртвым в общежитии. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер.
По данным источников «Вечерних ведомостей», молодого человека могли затравить. Собеседник рассказал нам, что у третьекурсника был конфликт с другими студентами. Однако официальных подтверждений этой информации нет.
На месте работают силовики. По предварительным данным, молодой человек умер сегодня ночью или вчера вечером.
По данным источников «Вечерних ведомостей», молодого человека могли затравить. Собеседник рассказал нам, что у третьекурсника был конфликт с другими студентами. Однако официальных подтверждений этой информации нет.
На месте работают силовики. По предварительным данным, молодой человек умер сегодня ночью или вчера вечером.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».