Студента колледжа Рифей в Екатеринбурге нашли мёртвым

14.53 Суббота, 18 июня 2022
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге студента 3 курса колледжа Рифей нашли мёртвым в общежитии. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер.

По данным источников «Вечерних ведомостей», молодого человека могли затравить. Собеседник рассказал нам, что у третьекурсника был конфликт с другими студентами. Однако официальных подтверждений этой информации нет.

На месте работают силовики. По предварительным данным, молодой человек умер сегодня ночью или вчера вечером.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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14:20 «Справедливая Россия» выдвинула своего кандидата на пост свердловского губернатора
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12:35 В Каменске-Уральском водитель «Lada Granta» насмерть сбил велосипедистку
11:51 В Екатеринбурге в июле закроют движение по двум улицам
10:52 В Карпинске у спасателей прошли учения по ликвидации утечки хлора
09:16 В Екатеринбурге ищут 10-летнего мальчика, пропавшего 17 июня
20:57 Уральского журналиста оштрафовали за репост видеоролика
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