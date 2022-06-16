В Каменске-Уральском водитель «Lada Granta» насмерть сбил велосипедистку

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском 60-летний водитель «Lada Granta» насмерть сбил женщину на велосипеде. Инцидент произошёл вчера вечером на 2 километре дороги Каменск-Уральский – Усть-Багаряк.Как рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, велосипедистка ехала по обочине дороги в светлой одежде со светоотражающими катафотами на велосипеде. Ей было 64 года. Она скончалась на месте аварии.Водитель «Lada Granta» скрылся с места происшествия после того, как совершил наезд. Однако немногим позже его остановил наряд полиции, заметив, что лобовое стекло автомобиля было разбито. Сообщается, что у 60-летнего мужчины были признаки опьянения. От освидетельствования он отказался. За отказ от теста, а также за оставление места аварии ему придётся нести ответственность.