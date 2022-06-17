Попавший в Екатеринбурге в ДТП велокурьер-лихач получит премию

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В соцсетях завирусилось видео с курьером компании «Жизньмарт», который на велосипеде мчит куда-то (видимо, к заказчику) по улицей 8-е марта в Екатеринбурге. При этом, руки он не держит на руле, что помешало ему вовремя остановить своё двухколёсное средство передвижения, когда впереди оказывается средство передвижения четырёхколёсное — чей-то свернувший автомобиль.Столкновения избежать не удалось. Как можно видеть в ролике, снятом из проезжающей по той же улице машины, велокурьер врезался в машину и перелетел через её машину. Впрочем, как выяснилось позже, молодой человек не пострадал.Об этом поспешил сообщить основатель компании, бывший депутат заксобрания Свердловской области Иван Зайченко. Более того, в своём телеграм-канале он написал, что планирует выдать премию попавшему в ДТП курьеру. Правда, не за ДТП, а за позитивный настрой, с которым развозит готовые блюда (в чём, собственно , и заключается работа курьеров «Жизньмарта»). При этом, Зайченко пообещал провести среди курьеров инструктаж о том, как нужно правильно ездить по городу.