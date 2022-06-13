Минувшей ночью из-за пьяного водителя возле Верхней Пышмы погиб человек

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

ДТП со смертельным исходом зафиксировано сотрудниками ГИБДД минувшей ночью. Трагическая авария произошла на загородной дороге, на подходе к Верхней Пышме.Виновником ДТП стал 35-летний водитель «Hyundai Accent». Он выехал на встречную полосу, где и врезался в следующий во встречном направлении «Renault Logan». Водитель «Рено» погиб. Его пассажиры — жена и 14-летний сын, сидевшие на заднем сидении, — остались живыми благодаря тому, что были пристёгнуты ремням безопасности.Водитель второй иномарки физически серьёзно не пострадал, но ему предстоит оказаться под судом за пьяное вождение, повлекшее смерть человека. В его крови сотрудники госавтоинспекции обнаружили 0,7 промилле алкоголя.