В поселке Мичуринский в Екатеринбурге автомобиль влетел в столб
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге в поселке Мичуринский автомобиль Hyundai Accent врезался в бетонный столб. В ДТП пострадал водитель.
По предварительным данным, водитель Hyundai Accent ехал по улице Ручейная со стороны Медногорской в сторону Евгения Савкова не обеспечил постоянный контроль за движением и допустил наезд на бетонный столб. В результате ДТП водителя госпитализировали с различными травмами.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом свидетельствуют результаты медицинского освидетельствования. На мужчину составили административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ.
По предварительным данным, водитель Hyundai Accent ехал по улице Ручейная со стороны Медногорской в сторону Евгения Савкова не обеспечил постоянный контроль за движением и допустил наезд на бетонный столб. В результате ДТП водителя госпитализировали с различными травмами.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом свидетельствуют результаты медицинского освидетельствования. На мужчину составили административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ.
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