В поселке Мичуринский в Екатеринбурге автомобиль влетел в столб

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в поселке Мичуринский автомобиль Hyundai Accent врезался в бетонный столб. В ДТП пострадал водитель.По предварительным данным, водитель Hyundai Accent ехал по улице Ручейная со стороны Медногорской в сторону Евгения Савкова не обеспечил постоянный контроль за движением и допустил наезд на бетонный столб. В результате ДТП водителя госпитализировали с различными травмами.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом свидетельствуют результаты медицинского освидетельствования. На мужчину составили административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ.