Из горящей многоэтажки в Екатеринбурге спасли четырех человек
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Екатеринбурге произошел пожар в девятиэтажке на улице Летчиков. Сообщение о возгорании поступило вчера в 20:28.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на площади четырех квадратных метров огонь повредил домашнее имущество в квартире на шестом этаже многоэтажки.
До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 15 человек, в том числе трое детей. Огнеборцы спасли четырех человек, двое из них – дети.
В тушении пожара участвовали 11 спасателей. Пожар потушили за две минуты.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на площади четырех квадратных метров огонь повредил домашнее имущество в квартире на шестом этаже многоэтажки.
До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 15 человек, в том числе трое детей. Огнеборцы спасли четырех человек, двое из них – дети.
В тушении пожара участвовали 11 спасателей. Пожар потушили за две минуты.
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