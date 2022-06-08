Из горящей многоэтажки в Екатеринбурге спасли четырех человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге произошел пожар в девятиэтажке на улице Летчиков. Сообщение о возгорании поступило вчера в 20:28.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на площади четырех квадратных метров огонь повредил домашнее имущество в квартире на шестом этаже многоэтажки.До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 15 человек, в том числе трое детей. Огнеборцы спасли четырех человек, двое из них – дети.В тушении пожара участвовали 11 спасателей. Пожар потушили за две минуты.