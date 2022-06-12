Три человека погибли в ДТП на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган, в их числе — несовершеннолетний

20.57 Четверг, 16 июня 2022
Происшествия
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В дорожно-транспортном происшествии сегодня, 16-го июня, погибли три человека. Одному из них было всего 11 лет.

Трагедия случилась на 108-м километре трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган. По сообщению пресс-службы ГИБДД по Свердловской области, произошло столкновение двух иномарок — «KIA» и «Ford». В «американце» находился только 43-летний водитель. В «корейце» —43-летняя женщина и её сын 2010-го года рождения. Все трое от полученных травм скончались на месте происшествия.

В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники ГИБДД, к делу подключилась Свердловская прокуратура. Специалистами предстоит выяснить, по каким причинам и по чьей вине погибли люди.

Менее недели назад, 11-го июня, на той же трассе столкнулись грузовая «Газель» и иномарка «Toyota Corolla». В том случае, к счастью, обошлось без смертей, хотя оба водителя серьёзно пострадали.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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17:17 Семена салата «Тайфун», ввезенные в Свердловскую область, оказались зараженными
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16:23 В «Башне Исеть» в Екатеринбурге открылся премиальный фитнес-клуб Encore Fitness
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14:52 В Верхней Пышме пройдет масштабная гонка на ретро-автомобилях
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