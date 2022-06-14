Молодой человек в Екатеринбурге заснял селфи с ущербом в 50 тысяч рублей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбург владелец ретро-автомобиля посчитал, что ему был причинён финансовый ущерб после того, как на фоне его ласточки пофотографировался молодой незнакомец.Любительская фотосъёмка на мобильный телефон состоялась в среду, 15-го июня на территории спорткомплекса «Уктус». Старый, времён СССР автомобиль был припаркован неподалёку от беседок для отдыха граждан. Одна из отдыхающих компаний заинтересовалась необычной машиной и подошла рассмотреть её поближе. Но один парень из компании не удовлетворился любованием на ретро-кар. Он сначала потанцевал на камеру на фоне машины, а потом забрался на её капот и начал делать селфи.Оказалось, что владелец машины парковался вовсе не для того, чтобы она становилась подиумом для селфи-моделей. Осмотрев своё движимое имущество, он обнаружил вмятины на капоте и тут же написал заявление в полицию с просьбой найти виновника и стребовать с него возмещение ущерба. Суммой он указал 50 тысяч рублей — по его подсчётам именно столько обойдётся ему незапланированный ремонт помятого авто.