Выпускница сбежала из дома в Екатеринбурге после сдачи ЕГЭ

– Недавно Полина познакомилась с молодым человеком с Ботаники. Может быть, попала под его влияние. Она всегда была домашним ребенком, никогда не сбегала, не представляю, кто ей что мог наговорить, – рассказала мама девушки.

– Сейчас у дочери бывают приступы эпилепсии. Мы очень переживаем за ее здоровье, – добавила мама.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге разыскивают 18-летнюю Полину Лаврентьеву. Она написала экзамен 14 июня, оставила записку родителям и ушла из дома в Академическом районе.Как сообщает Е1.RU со ссылкой на маму пропавшей девушки Светлану, сотовый телефон Полина выключен уже вторые сутки, выпускница удалилась их соцсетей, а также вышла из школьных чатов. В записке девушка написала, что уходит из дома и хочет жить самостоятельно.Приметы пропавшей: рост 170 см, зеленые глаза, кудрявые темно-русые волосы, короткая стрижка.Мама выпускницы отмечает, что Полина в прошлом году перенесла операцию по удалению опухоли мозга. Ей необходимо принимать лекарство.Родители подали заявление о розыске в полицию. Сейчас стражи порядка устанавливают местонахождение Полины. Всех, кто знает что-либо о местонахождении девушки, просят сообщить информацию по телефону 356-42-04. Также сотрудники полиции просят Полину по возможности самостоятельно обратиться в органы внутренних дел.