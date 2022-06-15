Выпускница сбежала из дома в Екатеринбурге после сдачи ЕГЭ

12.50 Четверг, 16 июня 2022
Происшествия
Фото предоставила Светлана Лаврентьева / Е1.RU
В Екатеринбурге разыскивают 18-летнюю Полину Лаврентьеву. Она написала экзамен 14 июня, оставила записку родителям и ушла из дома в Академическом районе.

Как сообщает Е1.RU со ссылкой на маму пропавшей девушки Светлану, сотовый телефон Полина выключен уже вторые сутки, выпускница удалилась их соцсетей, а также вышла из школьных чатов. В записке девушка написала, что уходит из дома и хочет жить самостоятельно.

– Недавно Полина познакомилась с молодым человеком с Ботаники. Может быть, попала под его влияние. Она всегда была домашним ребенком, никогда не сбегала, не представляю, кто ей что мог наговорить, – рассказала мама девушки.


Приметы пропавшей: рост 170 см, зеленые глаза, кудрявые темно-русые волосы, короткая стрижка.

Мама выпускницы отмечает, что Полина в прошлом году перенесла операцию по удалению опухоли мозга. Ей необходимо принимать лекарство.

– Сейчас у дочери бывают приступы эпилепсии. Мы очень переживаем за ее здоровье, – добавила мама.


Родители подали заявление о розыске в полицию. Сейчас стражи порядка устанавливают местонахождение Полины. Всех, кто знает что-либо о местонахождении девушки, просят сообщить информацию по телефону 356-42-04. Также сотрудники полиции просят Полину по возможности самостоятельно обратиться в органы внутренних дел.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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