В Краснотурьинске в ДТП тяжело пострадал ребёнок

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В городе Краснотурьинск Свердловской области в среду, 15-го июня произошло ДТП, в котором пострадал ребёнок. Девочку 8-ми лет, попавшую под машину, пришлось срочно госпитализировать.Пострадавшая переходила дорогу по пешеходному переходу на улице Клубная. Сделать она это не успела — её сбил автомобиль «Хюндей Солярис». За рулём иномарки сидел 34-летний водитель, — уточняет издание «Вечерний Краснотурьинск». От удара ребёнок получил сильную травму головы и с места происшествия попал в реанимацию. Состояние девочки врачами оценивается как тяжёлое.Сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения пытаются установить все обстоятельства случившегося. Возможных свидетелей ДТП просят обратиться по телефону 8 (34384) 6-56-02.