В Среднеуральске ищут пропавшего 95-летнего мужчину
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Среднеуральске пропал 95-летний Андрей Дмитриевич Черноусов. Его местонахождение неизвестно с 14 июня.
Приметы пропавшего: рост 168 см, худощавое телосложение, карие глаза, седые волосы.
В день пропажи он был одет в коричневую кофту, серые спортивные штаны, черные туфли и коричневую кепку.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Андрея Черноусов, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшего: рост 168 см, худощавое телосложение, карие глаза, седые волосы.
В день пропажи он был одет в коричневую кофту, серые спортивные штаны, черные туфли и коричневую кепку.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Андрея Черноусов, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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