В Среднеуральске ищут пропавшего 95-летнего мужчину

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Среднеуральске пропал 95-летний Андрей Дмитриевич Черноусов. Его местонахождение неизвестно с 14 июня.Приметы пропавшего: рост 168 см, худощавое телосложение, карие глаза, седые волосы.В день пропажи он был одет в коричневую кофту, серые спортивные штаны, черные туфли и коричневую кепку.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Андрея Черноусов, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.