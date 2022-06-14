Все природные пожары потушили в Свердловской области
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области потушили все природные пожары. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.
По данным на 00:00 15 июня, ликвидирован лесной пожар у поселка Безречный Березовского городского округа площадью 50 квадратных метров.
Напомним, что природный пожар у поселка Безречный локализовали еще 9 мая. На его тушение потребовалось больше месяца.
По данным на 00:00 15 июня, ликвидирован лесной пожар у поселка Безречный Березовского городского округа площадью 50 квадратных метров.
Напомним, что природный пожар у поселка Безречный локализовали еще 9 мая. На его тушение потребовалось больше месяца.
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