Все природные пожары потушили в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области потушили все природные пожары. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.По данным на 00:00 15 июня, ликвидирован лесной пожар у поселка Безречный Березовского городского округа площадью 50 квадратных метров.Напомним, что природный пожар у поселка Безречный локализовали еще 9 мая. На его тушение потребовалось больше месяца.