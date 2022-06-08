Водитель Audi сбил в Екатеринбурге ребенка на самокате
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге водитель Audi А6 сбил восьмилетнего мальчика на самокате. ДТП произошло вчера в 18:25 во дворе дома №31 на улице Рощинская.
Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель Audi А6 ехал по двору и допустил наезд на мальчика. Ребенок пересекал дворовой проезд на самокате.
В результате ДТП восьмилетнего мальчика доставили в больницу с переломом левой ноги.
Сотрудники ГИБДД установили, что иномаркой управлял 34-летний мужчина. Стаж вождения его составляет 10 лет.
Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель Audi А6 ехал по двору и допустил наезд на мальчика. Ребенок пересекал дворовой проезд на самокате.
В результате ДТП восьмилетнего мальчика доставили в больницу с переломом левой ноги.
Сотрудники ГИБДД установили, что иномаркой управлял 34-летний мужчина. Стаж вождения его составляет 10 лет.
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