Водитель Audi сбил в Екатеринбурге ребенка на самокате

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге водитель Audi А6 сбил восьмилетнего мальчика на самокате. ДТП произошло вчера в 18:25 во дворе дома №31 на улице Рощинская.Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель Audi А6 ехал по двору и допустил наезд на мальчика. Ребенок пересекал дворовой проезд на самокате.В результате ДТП восьмилетнего мальчика доставили в больницу с переломом левой ноги.Сотрудники ГИБДД установили, что иномаркой управлял 34-летний мужчина. Стаж вождения его составляет 10 лет.