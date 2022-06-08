В Екатеринбурге пропала 19-летняя девушка
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге пропала 19-летняя Анастасия Владимировна Нестерова (Ваулина). Ее местонахождение неизвестно с 6 июня.
Приметы пропавшей: рост 166 см, нормальное телосложение, карие глаза, темно-русые волосы.
В день пропажи она была одета в черную ветровку, черный свитер, голубые джинсы и розовые кроссовки.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Анастасии Нестеровой, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшей: рост 166 см, нормальное телосложение, карие глаза, темно-русые волосы.
В день пропажи она была одета в черную ветровку, черный свитер, голубые джинсы и розовые кроссовки.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Анастасии Нестеровой, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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