В Екатеринбурге пропала 19-летняя девушка

10.24 Среда, 15 июня 2022
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге пропала 19-летняя Анастасия Владимировна Нестерова (Ваулина). Ее местонахождение неизвестно с 6 июня.

Приметы пропавшей: рост 166 см, нормальное телосложение, карие глаза, темно-русые волосы.

В день пропажи она была одета в черную ветровку, черный свитер, голубые джинсы и розовые кроссовки.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Анастасии Нестеровой, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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20:00 В Каменске-Уральском при попытке спасти «Газель» заживо сгорел её владелец
19:30 «Росгвардия» Каменска-Уральского задержала пьяного краснотурьинца
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17:56 Во Всемирный день донора 350 свердловчан сдали 170 литров крови
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