Ночью из горящего дома в Невьянске эвакуировали 57 человек



Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

– Эвакуированы 57 человек. Пострадавших нет, – рассказали в МЧС.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Невьянске на улице Луначарского сегодня ночью загорелся двухэтажный частично расселëнный барак. Сообщение о возгорании поступило в 04:20.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на площади 950 квадратных метров горела кровля частично расселëнного двухэтажного многоквартирного жилого дома барачного типа.В тушении пожара участвовал 31 огнеборец. Открытое горение ликвидировали в 08:00. Пожарные дознаватели устанавливают причины возгорания.