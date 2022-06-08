Ночью из горящего дома в Невьянске эвакуировали 57 человек
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Невьянске на улице Луначарского сегодня ночью загорелся двухэтажный частично расселëнный барак. Сообщение о возгорании поступило в 04:20.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на площади 950 квадратных метров горела кровля частично расселëнного двухэтажного многоквартирного жилого дома барачного типа.
В тушении пожара участвовал 31 огнеборец. Открытое горение ликвидировали в 08:00. Пожарные дознаватели устанавливают причины возгорания.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на площади 950 квадратных метров горела кровля частично расселëнного двухэтажного многоквартирного жилого дома барачного типа.
– Эвакуированы 57 человек. Пострадавших нет, – рассказали в МЧС.
В тушении пожара участвовал 31 огнеборец. Открытое горение ликвидировали в 08:00. Пожарные дознаватели устанавливают причины возгорания.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».