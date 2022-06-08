В ДТП с участием пожарной машины и автобусом в Екатеринбурге погиб кондуктор



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на перекрестке Бакинских Комиссаров – Коммунистическая в ДТП с участием пожарной машины и автобусом погиб кондуктор. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.Авария произошла вчера в 21:22. По предварительным данным, водитель пожарной машины ехал по улице Бакинских Комиссаров со стороны Победы в сторону проспекта Космонавтов с включёнными маячками и сиреной. Пересекая перекрёсток на красный свет машина столкнулась с пассажирским автобусом, который ехал по улице Коммунистическая с левым поворотом на зелёный свет.В результате ДТП 20-летний кондуктор автобуса скончался от полученных травм на месте происшествия.За рулем автобуса находился 23-летний мужчина со стажем вождения пять лет.