В ДТП с участием пожарной машины и автобусом в Екатеринбурге погиб кондуктор
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге на перекрестке Бакинских Комиссаров – Коммунистическая в ДТП с участием пожарной машины и автобусом погиб кондуктор. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.
Авария произошла вчера в 21:22. По предварительным данным, водитель пожарной машины ехал по улице Бакинских Комиссаров со стороны Победы в сторону проспекта Космонавтов с включёнными маячками и сиреной. Пересекая перекрёсток на красный свет машина столкнулась с пассажирским автобусом, который ехал по улице Коммунистическая с левым поворотом на зелёный свет.
В результате ДТП 20-летний кондуктор автобуса скончался от полученных травм на месте происшествия.
За рулем автобуса находился 23-летний мужчина со стажем вождения пять лет.
Авария произошла вчера в 21:22. По предварительным данным, водитель пожарной машины ехал по улице Бакинских Комиссаров со стороны Победы в сторону проспекта Космонавтов с включёнными маячками и сиреной. Пересекая перекрёсток на красный свет машина столкнулась с пассажирским автобусом, который ехал по улице Коммунистическая с левым поворотом на зелёный свет.
В результате ДТП 20-летний кондуктор автобуса скончался от полученных травм на месте происшествия.
За рулем автобуса находился 23-летний мужчина со стажем вождения пять лет.
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