В Каменске-Уральском при попытке спасти «Газель» заживо сгорел её владелец

20.00 Вторник, 14 июня 2022
Происшествия
Стоп-кадр видео с ВК-сообщества «Берёзовский. Новости золотого города»
Чудовищная трагедия произошла сегодня в Каменске-Уральском на глазах у большого количества свидетелей. При попытке спасти от огня машину марки «Газель Next» погиб её владелец.

Возгорание припаркованной машины возникло по неизвестным пока причинам во дворе дома №134 по улице Октябрьская. Причём, горела не «Газель», а стоявшая рядом с ней легковушка. Владелец же «Газели» попытался отогнать своё движимое имущество подальше от источника открытого огня, но было уже поздно. Пожар перекинулся и на его машину. А когда мужчина всё же сел за руль и начал движение, то хватило менее минуты, чтобы он задохнулся едким дымом и потерял сознание.

Уже начавшая движение «Газель» врезалась в стену жилого дома. Очевидцы пытались вытащить из неё владельца, но не сумели — салон машины наполнился огнём и густым ядовитым дымом. Мужчина сгорел заживо. Всё происходящее попало на видео одного из очевидцев.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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