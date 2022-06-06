В Свердловской области дети отравились грибами
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области зафиксировано уже два случая отравления грибами. В обоих случаях пострадали дети.
Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, дети пострадали при случайном употреблении в пищу сырых грибов.
Санитарные врачи рекомендуют взрослым следить за детьми при прогулках в парках и лесах и объяснять опасность употребления сырых грибов. Во время сбора грибов необходимо помнить главное правило: не знаешь – не бери. Собирать их лучше в экологически чистых районах, вне населенных мест, вдали от железных дорог и автомагистралей.
Кроме того, специалисты не рекомендуют покупать грибы у физических лиц, в нестационарных предприятиях торговли, вдоль дорог и крупных магистралей.
Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, дети пострадали при случайном употреблении в пищу сырых грибов.
Санитарные врачи рекомендуют взрослым следить за детьми при прогулках в парках и лесах и объяснять опасность употребления сырых грибов. Во время сбора грибов необходимо помнить главное правило: не знаешь – не бери. Собирать их лучше в экологически чистых районах, вне населенных мест, вдали от железных дорог и автомагистралей.
Кроме того, специалисты не рекомендуют покупать грибы у физических лиц, в нестационарных предприятиях торговли, вдоль дорог и крупных магистралей.
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