В Екатеринбурге за выходные автоинспекторами были пойманы 22 пьяных водителя

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сотрудники ГИБДД провели в минувшие выходные массовые проверки водителей в Екатеринбурге. К административной ответственности за пьяное вождение привлекли 22-х водителей.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД, еще девять водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Также в отношении трех водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное вождение в пьяном виде.В ГИБДД напоминают, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок от 1, 5 до 2 лет.