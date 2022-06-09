На Урале после приема неизвестных таблеток скончался 19-летний парень, еще три подростка пострадали

– Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Будет дана правовая оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики по работе с подростками, состоящими на учете, – рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Верхней Салде в больницы попали 19-летний местный житель и трое подростков. Они употребили таблетки с неустановленным веществом. Прокуратура проводит проверку.По предварительной информации, 10 июня 19-летний парень и трое несовершеннолетних в возрасте 16 и 17 лет, состоящие на учете в органах системы профилактики, в Нижней Салде употребили таблетки с неустановленным веществом.Двух подростков нашли в бессознательном состоянии. Бригада скорой помощи доставила их и 19-летнего жителя Верхней Салды в медицинские учреждения в тяжелом состоянии. Впоследствии совершеннолетний парень скончался в больнице. Третьему подростку медицинскую помощь оказали в амбулаторных условиях.