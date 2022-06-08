Легковушка на Серовском тракте насмерть сбила лося



Одна из собак сбежала. Фото: Виктория / E1.RU

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На Серовском тракте автомобилист насмерть сбил лося и сам пострадал в ДТП. После этого от него еще и сбежала собака.Как сообщает Е1.RU со ссылкой на жену водителя Викторию, ДТП произошло вчера на 302-м километре трассы. По словам супруги, из леса на дорогу резко выскочил лось. Удар пришелся на левую сторону машины. У водителя на лице оказалась сильная царапина, которую пришлось зашивать. Также царапины получила пятилетняя дочка.В результате ДТП лось погиб. Семья вызвала на место происшествия сотрудников ГИБДД и бригаду скорой помощи.В тот день екатеринбуржцев поджидало еще одного грустное событие – от них сбежала собака. По словам жены водителя, с ними ехали две собаки. Одна осталась, а другая убежала в лес. Пропавшую собаку зовут Таранта, ей два года. Если кто-то видел ее, то просьба – сообщить Виктории по телефону +7 900 04-66-757.