В Кировграде осудят виновника смертельного ДТП

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Кировграде перед судом предстанет виновник ДТП, в котором погибла 23-летняя девушка. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.По версии следствия, 15 октября прошлого года обвиняемый ехал за рулем Toyota Camry по трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов со скоростью около 100 км/ч. На 74-м километре автодороги водитель не соблюдал дистанцию до движущейся впереди него с меньшей скоростью Mazda 3 под управлением 23-летней девушки. Автомобилист подавал сигналы внешними световыми приборами, вынуждая девушку освободить левую полосу дороги перестроением на правую полосу, которая в тот момент была занята другими машинами. Не дождавшись освобождения левой полосы движения, обвиняемый приступил к обгону и допустил столкновение с Mazda 3.Из-за столкновения Mazda улетела в кювет, неоднократно переворачиваясь по ходу движения. В результате ДТП девушке-водителю были причинена сочетанная травма тела. Она скончалась в Невьянской центральной районной больнице.Обвиняемый не признал вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено в Кировградский городской суд.