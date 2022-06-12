На въезде в Волчанск автобус с работниками завода попал в ДТП
Происшествия
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Автобус перевозил работников механического завода из Карпинска в Волчанск и съехал с дороги. Прокуратура организовала проверку по факту ДТП.
Сегодня утром автобус перевозил рабочих из Карпинска в Волчанск на местное предприятие. Водитель автобуса 1962 года рождения двигался по улице Первомайская на въезде в Волчанск, не справился с управлением и совершил съезд с дороги в лес.
В результате ДТП водителя госпитализировали. В больнице ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
По предварительным данным, за медпомощью никто из пассажиров не обращался. Информация об остальных пострадавших уточняется.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, между ООО «Автоперевозчик», которому принадлежит автобус, и механическом заводом заключен договор на доставку сотрудников предприятия к месту работы. Прокуратура Карпинска проверит, проходил ли водитель предрейсовый медосмотр, а автобус – предрейсовый техосмотр.
Сегодня утром автобус перевозил рабочих из Карпинска в Волчанск на местное предприятие. Водитель автобуса 1962 года рождения двигался по улице Первомайская на въезде в Волчанск, не справился с управлением и совершил съезд с дороги в лес.
В результате ДТП водителя госпитализировали. В больнице ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
По предварительным данным, за медпомощью никто из пассажиров не обращался. Информация об остальных пострадавших уточняется.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, между ООО «Автоперевозчик», которому принадлежит автобус, и механическом заводом заключен договор на доставку сотрудников предприятия к месту работы. Прокуратура Карпинска проверит, проходил ли водитель предрейсовый медосмотр, а автобус – предрейсовый техосмотр.
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