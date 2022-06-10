В Свердловской области пропал 46-летний мужчина

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Волчанске пропал 46-летний Филюс Варисович Мустафин. Его местонахождение неизвестно с 7 июня.Приметы пропавшего: рост 175 см, худощавое телосложение, карие глаза, короткие темно-русые волосы.В день пропажи он был одет в черную куртку, красную футболку, синие джинсы и синие кроссовки.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Филюса Мустафина, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.