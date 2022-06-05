Накануне 3 выходных погиб рабочий Каменск-Уральского металлургического завода

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В конце рабочей недели, накануне 3 выходных дней, в одном из цехом Каменск-Уральского металлургического завода произошла трагедия. При использовании опасного оборудования 45-летний прессовщик получил травмы, не совместимые с жизнью.По предварительным данным, опубликованным порталом KU66.ru, рабочий КУМЗа сам нарушил правила техники безопасности, вследствие чего его зажало между мундштуком станка и поставочной частью. Мужчина получил множественные переломы и разрывы внутренних органов, но был ещё жив, когда на завод прибыл бригада медиков. Скончался потерпевший в больнице, куда был спешно доставлен.Местное отделение Следственного комитета России возбудило дело по данному факту. Ведутся следственные мероприятия с целью установить все обстоятельства случившегося.